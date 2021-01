FAKTA: Visir giver ikke samme beskyttelse som mundbind

Både i Danmark og i udlandet vurderes visir ikke til at være et alternativ, men den præcise forskel er uvis.

Under coronapandemien er værnemidler blevet et hverdagselement.

Hvor mundbind er den hyppigste form for ansigtsbeskyttelse, benyttes et visir også. Men hvor godt et visir beskytter i forhold til et mundbind, står ikke helt klart.

Her er en række nedslag i, hvad forskellige myndigheder, sundhedsorganisationer og forskere i Danmark og udlandet skriver om brugen af visir.

* Sundhedsstyrelsen i Danmark, december 2020:

- Et visir slutter ikke lige så tæt om dit ansigt som et mundbind, og kvaliteten kan variere, hvilket kan påvirke, hvordan det beskytter dig og andre. Derfor anbefales visir kun i udvalgte situationer, hvis du ikke kan anvende mundbind.

- Det kan være personer med visse lidelser eller andre tilstande som gør, at et mundbind ikke kan slutte tæt om ansigtet. Et visir kan også anvendes i situationer, hvor det er vigtigt at vise sit ansigt.

* Verdenssundhedsorganisationen WHO, december 2020:

- I øjeblikket vurderes visir til kun at give beskyttelse af øjnene og skal ikke ses som et tilsvarende alternativ til mundbind.

- I situationer, hvor personer har problemer ved at bruge mundbind, kan visir ses som et alternativ, men med det forbehold at de giver dårligere beskyttelse mod overførelse af dråber.

* CDC (USA's pendant til Statens Serum Institut), december 2020:

- CDC anbefaler ikke brug af visir som alternativ til mundbind.

- Visir har store huller under og omkring ansigtet, hvor dråber kan komme ud og ramme andre. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor meget et visir beskytter andre omkring dig.

CDC anerkender dog også, at der er situationer, hvor visir kan bruges. Det gælder for eksempel, når man kommunikerer med en døv eller hørehæmmet, der har brug for at mundaflæse.

* Studie fra forskere fra Florida Atlantic University offentliggjort i det amerikanske videnskabelige tidsskrift "Physics of Fluids", september 2020.

- Vores observationer antyder, at for at minimere smittespredning af coronavirus, er det fordelagtigt at benytte mundbind i stedet for visir.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, CDC, WHO og Livescience.

