FAKTA: Vold kan give dobbelt straf i strafzoner

Københavns Politi har forlænget de skærpede strafzoner i dele af København. Her er fakta om tiltaget.

Som en del af indsatsen for at få lagt låg på de konflikter, der i rocker- og bandemiljøet har ført til flere skyderier, forlænger Københavns Politi to skærpede strafzoner, der nu gælder frem til 28. december.

De to skærpede strafzoner dækker områder i Husum og Tingbjerg samt dele af Nørrebro og Nordvest, hvor politiet også har indført visitationszoner.

Her kan du læse mere om krav til skærpede strafzoner:

* Fra 1. januar 2019 har politiet haft mulighed for at udpege særlige zoner, hvor visse forbrydelser skal straffes hårdere end andre steder.

Artiklen fortsætter under annoncen

* Blandt de udvalgte kriminalitetstyper er vold, trusler, afpresning og hærværk. Drab og terrorisme er i sig selv så alvorligt, at det ikke er medtaget i loven.

* Straffen kan for de udvalgte typer kriminalitet forhøjes med op til det dobbelte.

* Strafzonerne var en central del af den såkaldte ghettoplan "Èt Danmark uden parallelsamfund", som regeringen præsenterede i 2018.

* Politiet skal afgrænse det geografiske område, som udgør en skærpet strafzone. Det kan for eksempel ske på grund af "en usædvanlig kriminalitetsudvikling, der påvirker trygheden i området".

* Ifølge Justitsministeriet kan en skærpet strafzone som udgangspunkt "ikke udstrækkes ud over tre måneder, medmindre der fortsat er et ekstraordinært kriminalitetsbillede".

* Det er ikke første gang, der er blevet indført skærpede strafzoner. Eksempelvis blev der 14. november 2020 oprettet en skærpet strafzone og en visitationszone i Vollsmose på Fyn.

* Det skete, efter at der denne dag og dagen inden var afgivet flere skud. Der var ingen meldinger om tilskadekomne.

* Fra 15. november til 8. december 2020, hvor zonerne udløb, blev der foretaget 166 visitationer, som medførte 25 sigtelser.

Kilder: Justitsministeriet, Fyns Politi og Ritzau.

/ritzau/