Falck har fart på nye testcentre - mandag åbnes i Holbæk

Den næste tid åbner Falck 35-40 testcentre, hvor danskerne kan blive lyntestet for coronavirus.

Det går hurtigt med at få åbnet Falcks nye testcentre, der skal være med til at skrue op for den danske testkapacitet.

Mandag åbner et nyt center i Holbæk, og Falck er dialog med mange andre kommuner. Det fortæller ambulancedirektør Jørgen Mieritz.

- Vi har søndag fået lovning på mange steder, vi kan starte op i løbet af ganske få dage.

- Allerede mandag åbner vi nyt center i Stadionhallen i Holbæk, så det går rigtig hurtigt med at få åbnet centrene, siger han.

I øjeblikket har Falck 12 testcentre rundt om i landet, hvor man kan få taget en lyntest, der på omkring 15 minutter giver svar på, om man har covid-19.

Det er hidtil sket mod betaling. Men fra lørdag har det været gratis som et led i regeringens forsøg på at skrue op for den danske testkapacitet.

Den kommende tid vil Falck åbne yderligere 35-40 steder, så der kan foretages 50.000 lyntest om dagen.

Jørgen Mieritz fortæller, at der i løbet af weekenden er blevet rekrutteret mange nye mennesker til de nye testcentre.

- Der er rigtig stor interesse for at komme ind og hjælpe med at få det her på plads, siger han.

/ritzau/