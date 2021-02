Falck overtager lyntest-opgave: Om otte dage er vi helt klar

Falck genoptager lyntest, efter at hidtidig udbyder er blevet fyret. Op til 2000 medarbejdere skal ansættes.

Falck har netop fået besked om, at virksomheden alligevel kommer til at lynteste borgerne for statens regning, efter at SOS International har mistet opgaven.

Virksomheden begynder allerede på opgaven mandag, mens SOS langsomt udfases.

Og næste mandag er Falck på fuld kapacitet, fortæller ambulancedirektør i Falck Jørgen Mieritz, der vurderer, at op til 2000 medarbejdere skal findes.

- Nu er vi blevet bedt om at hjælpe igen, og det er naturligvis en speciel situation. Vi mener, vi kan gøre en forskel, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, og vi har erfaringen.

- Nu skal vi til at ansætte måske over 2000 til opgaven. Vi har aftalt med regionerne, at vi starter op i morgen, og fra på mandag om otte dage er det os, der har ansvaret, siger han.

Det er i Region Midtjylland, Nordjylland og Sjælland, at Falck overtager opgaven. SOS International vil hjælpe til med egne medarbejdere i løbet af den næste uge, men fra 15. januar overtager Falck altså hele opgaven.

Falck hjalp med lyntest i december og januar, hvor virksomheden havde 49 lyntestcentre og testede over én million borgere, men virksomheden tabte udbuddet fra 1. februar til blandt andet SOS International.

Regionerne har nu stoppet samarbejdet med SOS International grundet en række problemer med underleverandøren Medicals Nordic.

- Vi overtager nogle lokationer umiddelbart, og nogle vil vi overtage hen over en uge. Vi har nu en uge til at etablere hele setuppet forfra, fortæller Jørgen Mieritz.

SOS Internationals administrerende direktør, Niels Krag Printz, forklarede søndag, at lyntest-opgavens omfang, korte implementeringsperiode og regeringens forskellige ændringer i teststrategi viste sig at gøre det ganske komplekst.

Det var et "unormalt, presset forløb" fortalte han. Men Falck mener ikke, det bliver et problem at overtage opgaven på så kort tid, som tilfældet nu er. Men det bliver en udfordring, lyder det.

- Det er klart, men vi har opbygget en stor erfaring, fordi vi har gjort det én gang før, og vi ved, hvordan vi skal gribe det an. Men det er klart, at rekruttere 2000 medarbejdere tager lige lidt tid. Nogle har været her før, men andre skal uddannes.

- Det er en stor opgave, men vi er en stor virksomhed, der kan håndtere det her. Vi skal nok få det på plads til næste mandag.

- Det er meget andet end bare at føre en podepind ind i næsen på en borger. Der skal ligge et kæmpe kvalitetssystem, ledelse og logistik, og det har vi på plads, siger Jørgen Mieritz.

Det var 20. januar, at SOS International sammen med Carelink vandt udbuddet af lyntest, som de begyndte på 1. februar.

Her tabte Falck udbuddet og fortalte, at det havde været for dyrt. Dermed lukkede Falck sine 49 lyntestcentre fra 1. februar. Nu begynder de igen efter en uge.

/ritzau/