Falck tester sundhedsdroner på Ærø

Falck har netop indledt testflyvninger med sundhedsdroner på Ærø.

Testflyvningerne foregår i åbent luftrum og dronen flyver så langt væk, at den ikke længere kan ses af dronepiloten. Det er første gang, at det sker i Danmark.

Det skriver Falck i en pressemeddelelse.

Formålet med projektet er, at man skal kunne transportere blodprøver og medicin med drone, fortæller Nicolai Laugesen, der er ansvarlig for Falcks droneaktivitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- På den her måde kan vi lave en hurtig service, så borgerne på Ærø kan få adgang til de samme kompetencer, som man har, hvis man bor tæt på et af de større hospitaler, siger han.

I øjeblikket flyver dronerne uden både medicin og blodprøver, men Nicolai Laugesen forventer flyvninger med blodprøver og medicin i starten af 2022.

På et lidt længere sigt er det planen, at man vil flyve personer - eksempelvis paramedicinere - med større droner.

- Det lyder måske som science fiction, men det er faktisk noget, man arbejder på i hele verden. Og man forventer, at det vil være klar omkring år 2025 eller 2026, siger Nicolai Laugesen.

Falck har skullet indhente tilladelse til at flyve med droner udenfor synsvidde. Den tilladelse er blevet til i tæt samarbejde med Trafikstyrelsen.

Nicolai Laugesen fortæller, at man blandt andet har skulle forklare, hvad man vil gøre, hvis dronen løber tør for batteri, eller hvis der er øvrig trafik i luftrummet. I sådanne tilfælde skal eksempelvis en faldskærm på dronen afværge ulykker.

Borgerne på Ærø er ifølge Nicolai Laugesen positivt indstillet over for projektet.

- Vi lancerede projektet sidste år i samarbejde med borgmesteren, og tilbagemeldingerne var overvældende.

- De var glade for at få en bedre adgang til sundhedsvæsnet. Der er både tryghed og sundhed forbundet med det, siger han.

Går projektet godt, vil der være mulighed for, at ordningen udvides til andre øer eller områder, der ligger langt fra et hospital.

- Det kan både være i den vestjyske og nordjyske del af landet såvel som Læsø, Anholt og så videre, siger Nicolai Laugesen.

Projektet er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og selskaberne Holo, Unifly, Scandinavian Avionics sammen med Falck.

Innovationsfonden har støttet projektet, der løber over en treårig periode, med 14 millioner kroner.

/ritzau/