Falck vil åbne testcentre maksimalt en times kørsel væk

For at opfylde en aftale om 50.000 lyntest om dagen vil Falck åbne yderligere 36 testcentre i Danmark.

Falck vil åbne testcentre, så der er et teststed maksimalt en times kørsel fra ethvert sted i Danmark.

Det oplyser Falck i en pressemeddelelse, efter at regeringen og Danske Regioner fredag aften har indgået en aftale med Falck om 50.000 daglige hurtigtest for coronavirus. Enhver kan bestille en test, og den vil være gratis.

- Vi er rigtig glade for nu at blive en del af den samlede indsats med screening og smitteopsporing, siger Jakob Riis, der er administrerende direktør i Falck, i meddelelsen.

Siden begyndelsen af november har Falck tilbudt antigentest mod betaling i 12 testcentre samt ved mobile testenheder, som kan rykke ud til virksomheder og uddannelser.

I øjeblikket kan Falck teste omkring 5000 om dagen.

Men 12 testcentre skal blive til 48 i den kommende tid, hvor selskabet har planer om at åbne yderligere 36 enheder for at når målet om de 50.000 daglige test.

Målet er foruden bedre testkapacitet, at ingen i Danmark skal køre mere end en time for at nå hen til et teststed.

