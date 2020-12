Falcks lynprøver har fundet flest smittede i hovedstaden

Knap fire procent af de, der blev podet i Falcks testcentre mandag, blev bekræftet smittet med coronavirus.

Næsten fire procent af de lyntest, der blev foretaget i Falcks testcentre mandag, var positive. 3,98 procent for at være præcis.

Det fortæller Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør i Falck.

Samlet set fik 286 ud af 7190 testede besked om, at de var smittet med coronavirus.

Når man ser på, hvor de smittede kommer fra, dominerer Region Hovedstaden statistikken. Her var 5,86 procent af i alt 2543 prøver positive.

Falck er begyndt at teste folk gratis for coronavirus, efter at selskabet indgik en aftale med regionerne og regeringen fredag aften. I den lyder det, at Falck skal udvide kapaciteten til at kunne lynteste 50.000 folk om dagen.

Mens sundhedsvæsenet bruger såkaldte PCR-test, der kan komme med et testresultat inden for et døgn, så bruger Falck lyntest - såkaldte antigentest - som er mindre følsomme og derfor mindre pålidelige.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at folk, der udviser symptomer på covid-19 eller har været nær kontakt til en smittet, får foretaget en PCR-test i stedet for en lyntest.

