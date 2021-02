Falcks lyntest fanger otte smittede i danske lufthavne

Falck har fundet otte smittetilfælde, siden der søndag blev indført obligatorisk lyntest i lufthavnene.

Der er siden søndag blevet opdaget i alt otte smittetilfælde med coronavirus blandt personer, der er rejst ind i Danmark gennem Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn.

Det viser tal fra Falck, der udfører lyntest i lufthavnene på vegne af regionerne.

De smittede blev fundet iblandt 2867 prøver, der blev udført i Københavns Lufthavn, Billund Lufthavn og ved Søndermarkshallen i Rønne, hvor rejsende fra Sverige kan blive testet. I Rønne blev der ikke fundet nogen tilfælde af coronavirussmitte.

Det vides ikke, om de smittede med coronavirus var danskere, der rejste hjem til Danmark, eller om der var tale om udenlandske statsborgere.

Alle indrejsende ved danske grænser - lufthavne, havne og landegrænser - har siden søndag skullet tage en lyntest, når de ankommer. Det er Falck, der står for opgaven med at teste i de to lufthavne og i Rønne.

/ritzau/