* De danske svineproducenter reducerede i 2019 forbruget med knap tre procent i forhold til året før.

* Danske landmænd har mindsket forbruget af antibiotika til svin med 15,5 procent fra 2014 til 2019.

*I efteråret satte et politisk flertal et mål for reduktion af antibiotikaforbruget til grise med to procent om året fra 2019 til 2022.

Kilde: Fødevareministeriet.

