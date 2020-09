Faldende smittetal tillader igen besøg på midtjyske sygehuse

Besøgsrestriktioner på sygehuse i Midtjylland og sociale tilbud i Aarhus fjernes efter faldende smittetal.

De midlertidige besøgsrestriktioner på Region Midtjyllands hospitaler ophæves fra onsdag den 2. september.

Det har Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet, efter at antallet af nye smittede med coronavirus i regionen er begyndt at falde.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse tirsdag.

Det betyder, at hver patient ikke længere er begrænset til maksimalt at få én besøgende.

Der opfordres heller ikke længere til at besøgende og andre bruger mundbind på regionen sygehuse.

Også besøgsrestriktionerne på sociale tilbud i Aarhus Kommune er blevet ophævet.

Det blev besluttet 29. august og trådte i kraft med øjeblikkelig virkning, skriver Social- og Indenrigsministeriet tirsdag på Twitter.

Restriktionerne blev indført for at beskytte borgere og inddæmme et lokalt coronaudbrud i regionen.

/ritzau/