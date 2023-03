Familie finder hidtil ukendte nazidokumenter fra 1944 i sit hjem

Da en familie i efteråret overtog deres nye hjem i Hasle i Aarhus, gjorde de et usædvanligt fund, som har sat historikere i arbejde.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Under en renovation af husets førstesal fandt familien under gulvbrædderne to granater og flere tysksprogede dokumenter med et hagekors.

Genstandene har tilhørt familien Lund, der var kendt som nazister under Anden Verdenskrig.

- Vi synes, det er overordentligt interessant, siger Søren Tange Rasmussen, der er museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus, til TV 2 Østjylland.

Museet har fået dokumenterne indleveret fra familien, og nu går arbejdet i gang med at finde flere informationer.

Blandt dokumenterne var en soldaterbog fra Schalburgkorpset, der bestod af danskere i tysk tjeneste.

Bogen er underskrevet af korpsets leder, K.B. Mathiesen.

Dokumenterne i huset tilhørte en hidtil ukendt storebror i familien Lund. Han hed Rudolf Lund og boede i huset med blandt andre sin far, Peter Lund, og sin lillebror Robert Lund.

Robert Lund og Peter Lund er i dag kendt som aktive nazister under krigen. Men Rudolf Lund kender museumsinspektøren ikke meget til.

- Han har ikke været inde på vores lystavle før, siger Søren Tange Rasmussen.

Anderledes kendt er Robert Lund. Han var en del af først Schalburgkorpset og senere en lille enhed, Peter-gruppen, og stod blandt andet bag drabet på Aarhus Stiftstidendes chefredaktør Børge Schmidt i 1944.

Robert Lund blev i november 1947 som 22-årig henrettet ved skydning på Christianshavns Vold sammen med Kai Henning Bothildsen Nielsen.

Sammen blev de to dømt for 68 drab begået mod danskere i de sidste år af Anden Verdenskrig.

Også Peter Lund var aktiv nazist og blev fængslet efter krigen. Han nåede aldrig at blive dømt, da han døde i arresten.

Søren Tange Rasmussen har skrevet en bog om Kai Henning Bothildsen Nielsen, hvor han også beskriver familien Lund.

Men Rudolf Lund er et ubeskrevet blad for ham.

I forbindelse med at museet har fået de nye dokumenter fra familien Lund, har Søren Tange Rasmussen dog fundet frem til, at Rudolf Lund - ligesom sin bror - blev dømt i retsopgøret efter Anden Verdenskrig.

Derudover er det småt med oplysninger, siger han til TV 2 Østjylland.

Han bemærker dog, at der findes spor efter Rudolf Lunds tilknytning til nazismen.

- Han brænder det ikke efter krigen som mange andre, der vil skjule deres fortid. Han vil gerne gemme det.

- De har været overbeviste nazister, der har ment, at Danmark skulle være en del af det nazistiske rige, siger museumsdirektøren til TV 2 Østjylland.

Han påpeger desuden, at dokumenterne er underskrevet i 1944, hvor store dele af den danske befolkning var klare i deres modstand mod den tyske besættelsesmagt.

- De har stået i stærk kontrast til de fleste andre på den tid, siger han.

TV 2 Østjylland har været i kontakt med familien, der har fundet dokumenterne i huset. De ønsker ikke at stille op til interview.

