Advokater om skilsmisseregel: Har opnået absolut intet

Ny skilsmisseregel skulle ligestille forældre og skåne børn, men binder parterne i konflikten, mener advokat.

- Man har opnået absolut intet ud over at være konfliktoptrappende og forlænge sagsbehandlingstiden.

Så kort opsummerer Anne Broksø, formand for Danske Familieadvokater, en ny skilsmisseregel, der blev indført 1. april.

Formålet med reglen var at ligestille forældre og skåne børnene under skilsmisser. Det skulle blandt andet ske ved at lade barnet have bopæl hos både far og mor de tre første måneder efter skilsmissen.

Den nye regel virker dog direkte mod hensigten, mener Anne Broksø.

- De nye regler betyder, at når forældre finder ud af, at de ikke vil være sammen mere, så har man indført en tre måneder lang periode, hvor de ikke kan få hjælp til at tage stilling til, hvor barnet skal bo, siger hun og tilføjer:

- Det betyder, at man reelt forlænger den periode, hvor forældrene er i konflikt, med tre måneder.

Anne Broksø fortæller, at mange forældre er bange for at flytte fra en fælles bolig i løbet af de tre måneder.

Det skyldes ikke mindst, at der er normal praksis, at den forælder, hvor børnene har folkeregistreret adresse hos, er bedst stillet i retten.

Og det går ifølge Anne Broksø ud over børnene, der er tvunget til at bo midt i konflikten i tre måneder ekstra.

Det var et enigt Folketing, der vedtog de nye regler for skilsmisser. Ud over at skåne børnene i skilsmissefamilier, skulle reglerne også ligestille de konfliktramte forældre.

Ingen af delene er dog blevet opnået, mener Anne Broksø.

- Det har intet med ligestilling at gøre. Det er tre måneder, hvor ingen forældre - uanset om man er mand eller kvinde - kan få hjælp, siger hun.

- Det er en uheldig regel, og hvis man hjælpe disse familier, så bør man ophæve reglerne.

/ritzau/