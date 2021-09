Familiehyggen er væk før DF-træf i Herning

Et år er gået, siden Dansk Folkepartis moder, Pia Kjærsgaard, på årsmødet i 2020 proklamerede, at hun ikke kunne leve med situationen i partiet. Lørdag starter årsmødet for 2021, og situationen er om muligt blevet værre.

Meningsmålingerne er fortsat rærlige, næstformand og fremtidshåb Morten Messerschmidt er dømt for EU-svig og dokumentfalsk, og senest er en åben konflikt mellem medlemmer af partiets 11 mand store hovedbestyrelse brudt ud.

- Årsmødet er en oplagt scene for en partileder til at sætte en ny dagsorden og vise en retning ud af dødvandet. Men formand Kristian Thulesen Dahl virker til at være sat skak af situationen i partiet, siger politisk redaktør for Avisen Danmark Casper Dall.

- Der er på en måde trykket pause for Dansk Folkeparti. Det er aldrig sundt, for så bliver vælgerne fristet af nye, mere interessante partier, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forud for årsmødet siger Kristian Thulesen Dahl, at han mener, at vejen frem er at holde sig til partiets DNA og fokusere på at præsentere dets politik:

- Vi kan sagtens bekræfte hinanden i, at vi gerne ville stå et bedre sted. Men så må man også tage næste skridt og sørge for, at vi kommer et bedre sted hen, siger formanden forud for årsmødet og fortsætter:

- Jeg tror fuldt og fast på, at det, der vinder i politik, er troværdighed. Begynder man at flakse rundt og finde på ny politik, er det et fejlskud. Vi skal i ren tale fortælle danskerne, hvad vi vil. Og vise, at DNA'en består, selv om der er nogle år med modgang.

Alt muligt andet end politik har dog fyldt for Dansk Folkeparti. I august blev næstformand Morten Messerschmidt dømt ved byretten for EU-svig og dokumentfalsk.

Dommen er anket, men har stadig stoppet al snak om, at han kunne tage roret og føre partiet ud af krisen.

Efterfølgende er en konflikt mellem medlemmer af hovedbestyrelsen brudt ud om partiets linje på udlændingepolitikken. Det har igen ført til anklager om fløjkrig og manglende loyalitet over for ledelsen.

I tidligere tider var offentlige skænderier og snak om fløjkrige ikke noget, der fandtes i partiet. Den tidligere partisekretær gik endda under øgenavnet "Poul Blod" grundet sin evne til at slå hårdt ned på dissens.

- Min linje er mere at få folk til at tale sammen, hvis de er oppe at toppes om noget, man ikke burde toppes om.

- Men det er ikke det samme, som at tingene ikke kan skride så langt ud, at man må tage afsked med nogen. Det ser jeg som en nødløsning, og der er et godt stykke vej der til, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han mener, at de politiske uenigheder er små, men bliver gjort store, fordi partiet er "trængt".

- I substansen er det mindre ting, der bliver gjort store. Det er en del af mit job at få folk til at snakke fornuftigt sammen igen. Det bruger jeg en del tid på, siger Kristian Thulesen Dahl.

Virakken i hovedbestyrelsen har ført til, at der bliver kampvalg om de tre pladser, der er på valg. En række nye kandidater har stillet op med hårde ord til uromagerne.

Med kampvalg, åben uenighed og risiko for kritik af ledelsen fra talerstolen er udsigten til en gnidningsfri familiefest meget lille.

Der er dog ikke udsigt til, at nogen udfordrer Kristian Thulesen Dahl på formandsposten, selv om meningsmålingerne på andet år står i stampe.

Selv siger han, at han bliver ved, så længe han føler, at der er opbakning til ham.

- Men den dag, jeg kan mærke, at partiet vil have en anden formand, så får partiet en anden formand, siger han, mens Avisen Danmarks Casper Dall siger:

- Han kan blive ved, så længe som Pia Kjærsgaard ønsker det. Der bliver lyttet rigtigt meget til hende i Dansk Folkeparti.

/ritzau/