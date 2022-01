Familielæger stod bag hvert fjerde vaccinestik op mod jul

Praktiserende læger har ifølge lægeformand spillet en afgørende rolle for udbredelsen af vaccine mod covid-19.

Der blev for alvor sat turbo under vaccinationer mod covid-19, da landets praktiserende læger kastede sig ind i kampen i slutningen af november.

Tal fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) viser, at praktiserende læger fra uge 48 og frem til årsskiftet stod bag vaccination af 447.000 borgere.

De sidste to uger op til jul blev 351.000 personer vaccineret i landets lægehuse - svarende til hvert fjerde vaccinestik, der blev givet i Danmark.

Det gav travlhed i lægehusene. Men det var en naturlig ting for lægerne at byde sig til som et supplement til vaccinationscentrene, forklarer lægernes formand, Jørgen Skadborg.

- Der var en krise, som betød, at man blev nødt til at fremskynde vaccination ud over det, man havde forudset.

- Der var det rart at se, at tre ud af fire praktiserende læger straks meldte sig til opgaven.

I slutningen af november blev de første tilfælde af omikronvarianten blev opdaget herhjemme.

Det gav bekymrede miner, fordi myndighederne vidste fra erfaringer i Sydafrika, at varianten er mere smitsom.

Samtidig viste undersøgelser, at effekten af vaccinen efter andet stik aftog hurtigere end ventet.

Det blev besluttet, at vaccinationsindsatsen skulle skaleres op, så man kunne nå op på én million vaccinerede om ugen.

Tilbuddet skulle nu også gælde børn mellem 5 og 11 år.

De praktiserende læger var med til at løfte et "samfundsansvar", mener Jørgen Skadborg.

- Man skal ikke have ondt af os, for vi har selvfølgelig fået betaling for opgaven.

- Men det har været en opgave, vi har skullet klare ud over de opgaver, vi normalt har. Så læger og medarbejdere påtog sig overarbejde og arbejdede uden for de normale åbningstider.

Tre ud af fire lægehuse tilbyder fortsat vaccination mod covid-19, men efterspørgslen er ifølge lægeformanden faldet betydeligt.

Om der igen bliver travlt med vaccinenålene, afhænger ifølge Jørgen Skadborg af, om et tredje stik også vil blive tilbudt unge under 18 år.

Desuden er det uvist, om et fjerde stik skal rulles ud til eksempelvis plejehjemsbeboere.

Også landets apoteker har budt ind med vaccination mod covid-19. Cirka 100.000 personer har benyttet sig af muligheden siden midten af december, oplyser Danmarks Apotekerforening.

Knap 80 procent af danskerne har fået to vaccinestik, og mere end halvdelen - 55,1 procent - har fået det tredje stik.

/ritzau/