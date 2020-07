Familien filmede Else gennem 16 dage

* Optagelserne er foretaget gennem 16 dage i efteråret 2019. Det er sket med skjult kamera i Elses private bolig på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

* Inden optagelserne havde familien klaget over den behandling, Else fik på plejehjemmet. De klagede både til plejehjemsledelsen og til Aarhus Kommune.

* I sidste uge forbød Vestre Landsret TV2 at vise optagelserne. Det samme har byretten tidligere gjort.

* Det skete med henvisning til, at Else lider af demens, og derfor ifølge dommerne ikke har kunnet give et gyldigt samtykke til optagelserne.

* Ekstra Bladet har ignoreret fogedforbuddet og vist dele af optagelserne.

/ritzau/