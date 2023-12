Familier flytter til udlandet for at undgå tvangsfjernelse af børn: Minister kalder det ”ulykkeligt” og ”bekymrende”

En lille gruppe forældre flytter med deres børn til udlandet for at undgå en tvangsfjernelse. Ulykkeligt at forældre vælger at søge væk fra det samfund, der vil hjælpe dem, mener socialministeren