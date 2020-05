Familieretshuset for uenige forældre

* Familieretshuset har ni afdelinger og var tidligere kendt som Statsforvaltningen. Hovedkontoret ligger i Aabenraa.

* Familieretshuset kan rådgive og træffe afgørelser angående separation og skilsmisse samt sager om forældremyndighed og samvær. Afgørelser kan indbringes for familieretten, som er placeret i byretterne.

* 12. marts blev samtlige fysiske møder i Familieretshuset aflyst foreløbig til 10. maj. Det skete for at følge regeringens anbefaling om at begrænse spredningen af smitte med coronavirus.

* Sager, hvor der er akut og aktuel risiko for barnets sikkerhed, trivsel og udvikling, er blevet behandlet skriftligt eller på telefon.

* 24. april åbnede Familieretshuset for børnesamtaler.

* 4. maj åbner Familieretshuset for møder i komplekse forældreansvarssager.

Kilde: Familieretshuset, Ritzau

/ritzau/