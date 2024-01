Fangede bilister kæmper med sulten i sneen

Snestormen har fanget danskere i deres biler, der står sneet fast på veje over landet.

Ventetiden, før beredskabet får ryddet vejene, er på mange timer.

En af de, der sidder fastlåst i sin bil, fortæller til TV 2 News, at han har siddet der siden onsdag klokken 14.

- Man har det, som man har det, når man har siddet 16 timer uden at spise og drikke. Men jeg er stadig ved godt mod og må håbe, at det hele løser sig.

Torsdag morgen sidder også Christian Svendsen, der bor i Randers, fast på motorvejen i sin bil.

Han kørte fra arbejde klokken 12.00 onsdag, men er endnu ikke kommet hjem, beretter Randers Amtsavis.

Det eneste, han har fået at spise og drikke, er en iskaffe.

- Hvis man bare havde et sluttidspunkt, så ville det være nemmere at holde det ud, siger Christian Svendsen til Randers Amtsavis.

En anden, der har ventet længe på vejen, er Kathrine Juel Weber, der også er fra Randers.

Hun har siddet blokeret på motorvejen mellem Hadsten og Randers i mere end otte timer.

- Vi var virkelig ekstremt sultne alle sammen. Og vi kvinder har det ikke lige så let som mændene, hvis vi skal tisse, når sneen fyger, og det er minusgrader, siger hun til TV 2 Østjylland.

Kathrine Juel Weber sad fast i en kø bag en lastbil. Hun holdt lige ud for en mark, hvorfra der føg så meget sne ind på vejen, at der blev dannet snebunke på omkring en meter foran bilen.

Den måtte graves fri, inden hun til sidst kunne komme hjem til Randers, beretter mediet.

Også gravide Sarah Maagaard blev fanget i sneen.

Klokken 20.00 onsdag aften fortalte hun til TV 2 Østjylland, at hun havde siddet i bilen ud for Ødum i Østjylland siden klokken 11.15 om formiddagen.

Hun er gravid i 27. uge, men på det tidspunkt havde hun det fint under omstændighederne.

- Vi har faktisk booket et værelse på et motel oppe ved Sønder Borup for en sikkerheds skyld. Vi ved ingenting, og der er ingen informationer at hente i radioen eller hos Vejdirektoratet i forhold til tidshorisonten. Det er ret frustrerende, men vi holder humøret oppe ved at se lidt Netflix, sagde hun til mediet.

For at holde varmen er dieselmotoren blevet startet nogle minutter ad gangen. Dog med den bekymring, at bilens batteri kan risikere at gå ud.

Sammen med sin partner havde Sarah Maagaard kun fået et par bananer at spise, berettede hun til TV 2 Østjylland.

/ritzau/