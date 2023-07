Fanøfærgen forventer at genoptage normal trafik søndag eftermiddag

Fanøfærgen forventer igen at kunne sejle med biler mellem Fanø og Esbjerg søndag eftermiddag, efter at der i weekenden har været store problemer.

Det oplyser Fanølinjen på sin hjemmeside søndag morgen.

- Vi forventer, at vi kan genoptage sejladsen med biler fra cirka klokken 16.00 dags dato. Opdatering så snart der er nyt, lyder det.

Det er en defekt færgerampe, som har betydet, at færgen siden lørdag først på dagen ikke har kunnet tage biler med på sejlturen til og fra øen. Cyklister kan ifølge TV Syd komme med den ene af færgerne.

Planen har været at sejle en kran til Fanø, så rampen kan løftes på plads igen. Men tidsplanen er skredet flere gange i løbet af lørdagen og natten til søndag.

Indtil problemerne er løst, og den normale sejlads genoptages, er det stadig muligt for gående passagerer at komme med færgen til og fra øen.

Ifølge Jesper Maack, der er kommunikationschef ved Molslinjen, som også driver Fanølinjen, indtræffer problemerne på en uheldig dag, da det er ferietid og skiftedag for mange sommerhuslejere.

Han sagde lørdag, at det er en klap, der er faldet i havnen på Fanø, der har forlænget problemerne. Den har kilet sig fast et sted, hvor den er meget svær at få løftet fri igen.

Det er usikkert, hvor mange mennesker aflysningerne har påvirket.

Omkring 30 personer har overnattet i Fanø Hallen fra lørdag til søndag, fordi de ikke kan komme fra øen med deres bil. Det skriver DR.

- Vi åbnede dørene på helt privat initiativ, fordi vi kunne se, at der var børnefamilier og ældre i køen, siger Søren Messmand, der er formand for Fanø Hallen, til DR.

En løftecylinder på færgerampen på Fanø gik af uvisse årsager i stykker. Det betød, at rampen faldt i vandet. I faldet blev den anden løftecylinder på rampen også beskadiget.

Når først sejladsen med biler bliver genoptaget, vil man ifølge Jesper Maack fortsætte, "indtil kajen på Fanø og Esbjerg er tom for biler", som han udtrykker det.

