Sport uden tilskuere har været en tam oplevelse for tv-seerne under corona. Men har sportsudøverne haft gavn af de tomme tribuner?

Tomme sæder og øredøvende stilhed. Det har været kulissen for sportsfolk over hele verden i kortere eller længere perioder under coronakrisen. Men nu er tilskuerne tilbage på deres pladser de fleste steder.