Far brød loven ved at lade søn reklamere på YouTube-kanal

Forbrugerombudsmanden har måttet understrege over for en far, at han har brudt markedsføringsloven.

En far har overtrådt markedsføringsloven som ansvarlig for reklame på en YouTube-kanal i sønnens navn.

Den 13-årige søn reklamerede for en virksomhed på kanalen med over 50.000 følgere, som faren ejer og administrerer.

Men det er i strid med god skik, lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en meddelelse.

- Det er i strid med god skik, når forældre til børn under 15 år indgår aftaler med virksomheder med henblik på, at deres børn skal reklamere for virksomhederne på børnenes profiler på sociale medier, siger hun.

Det er også ulovligt at opfordre børn til at købe et produkt via reklamer, understreger hun.

Det gjorde en af videoerne på kanalen, som også har mindreårige følgere. Der var også reklame, uden at det fremgik tydeligt, at det var en reklame.

/ritzau/