Farlig kemi fundet i plastik- og sportsbolde

Hormonforstyrrende ftalater er fundet i seks typer bolde, som Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet.

Seks plastikbolde, som Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet, indeholder ftalater i alt for høje mængder.

Det skriver rådet på sin hjemmeside.

Ftalater er blødgørende stoffer, som kan være hormonforstyrrende.

De kan blandt andet påvirke udviklingen af kønsorganer hos fostre og nedsætte frugtbarheden. Desuden peger flere studier på, at kemikalierne også kan påvirke hjernen negativt.

Det er bekymrende, at varer på det danske marked kan være skadelige, mener projektleder og testansvarlig i Forbrugerrådet Tænk Kemi Christel Søgaard Kirkeby.

- Det er rigtig trist og bekymrende. Vi vil gerne kunne stole på, at det, som vi køber i butikkerne i Danmark, er lovligt og sikkert, siger hun til TV 2.

Personer kan blive udsat for de farlige kemikalier på flere måder. Boldene kan udsende skadelige dampe, som kan indåndes eller optages gennem huden. Det kan også være farligt at sutte på boldene.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har i sin undersøgelse testet 34 legetøjs- og plastikbolde. De resterende 28 var enten helt fri for ftalater eller havde dem i meget små mængder.

De seks potentielt skadelige bolde er en grøn og en pink plastikbold fra webshoppen Chao Chao, "Supercup" plastikbold fra VN Legetøj, "football" plastikbold fra VN Legetøj, "Guardian Fodbold" fra Tranberg Dahl og en gul plastikbold fra Harald Nyborg.

Der er altså mange gode valg, hvis man vil undgå ftalater, mener Christel Søgaard Kirkeby.

- Vi ser desværre stadig, at nogle virksomheder ikke har styr på kemikalierne i deres produkter. Det er, på trods af at plastikbolde er et produkt, som har været på markedet i årtier, og at problematikken om ftalater bestemt ikke er ny. Det er ikke godt nok.

- Forbrugerrådet Tænk Kemi anbefaler generelt, at du skiller dig af med legetøj, der bliver vurderet ulovligt, siger hun.

Chao Chao, Tranberg Dahl og Harald Nyborg har oplyst til Forbrugerrådet Tænk Kemi, at de trækker bolde fra markedet som følge af resultatet.

Kemikaliefundene er anmeldt til Miljøstyrelsen, der vil forsøge at få boldene fjernet fra markedet, hvis de viser sig at være ulovlige.

Det er under en uge siden, at styrelsen oplyste, at den havde lavet analyser af 12 versioner af skumlegetøjet Squishies, der er populært blandt børn.

Alle afgav kemiske stoffer i så høje koncentrationer, at de kan udgøre en stor sundhedsrisiko, hvis børn eksempelvis sover med squishies eller har mange af dem stående på værelset.

/ritzau/