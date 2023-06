Fars dag vinder frem - mors dag er fortsat den største

Mandag er ikke kun grundlovsdag. Det er også fars dag.

Men fædrenes hyldestdag går danskerne ikke lige så meget op i som mors dag.

Sådan lyder det fra Caroline Nyvang, seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. Hun har primært forsket i danskernes traditioner.

- Vi har ikke klar statistik, som måler den slags, men alting peger på, at mors dag fejres af flere, og at vi bruger flere penge på at markere mors dag, siger hun.

Caroline Nyvang forklarer, at der er to drivkræfter til fars- og mors dag.

Den ene er erhvervslivet, hvor særligt chokoladeforhandlere og blomsterbutikker har gjort mors dag til en succes.

- Der er en generel tendens til at opfatte blomster som noget, der er associeret med noget femininitet. Det har været helt oplagt, at man brugte blomster til at markere mors dag.

Den anden drivkraft er den anden forælder, for initiativet kommer sjældent direkte fra børnene, fortæller seniorforskeren.

- Der er det typisk sådan, at man vil anerkende, at mor gør en særlig indsats i hjemmet.

- Når vi kigger på statistikkerne over, hvordan husarbejdet er fordelt, kan vi se, at det stadigvæk i høj grad er moren, som foretager det meste af arbejdet i hjemmet.

Men fars dag er ved at vinde frem, mener Caroline Nyvang. Og det har erhvervslivet medvirket til.

Blandt andet er en del butikker begyndt med at sælge specialøl i anledning af fars dag.

- Erhvervslivet og de kommercielle interesser har set en klar mulighed i det (fars dag, red.), men jeg tror ikke, at der i befolkningen er en særlig behov for at fejre far - endnu, i hvert fald, siger seniorforskeren.

Ifølge Nationalmuseet blev mors dag for første gang markeret i Danmark i 1929. Fars dag kom til landet seks år senere.

Traditionen stammer oprindeligt fra USA.

- Mors dag vandt for alvor indpasning i en tid, hvor de danske husmødre både skulle håndtere et udearbejde, fordi de kom ud på arbejdsmarkedet, men samtidig skulle de varetage en vigtig funktion i hjemmet.

- Vi har ikke på samme måde set, at faren blev lige så udfordret både på hjemmefronten og på arbejdsmarkedet, siger Caroline Nyvang.

