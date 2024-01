Fartøjer leder efter forsvundne containere på havbunden

To lokaliseringsskibe påbegyndte torsdag eftermiddag søgningen efter de 42 containere, der fortsat mangler, efter et Mærsk-skib tabte i alt 46 containere ud for den nordvestjyske kyst under stormen Pia den 22. december.

Det oplyser rederiet til TV2 Nord.

- Vi har hyret to specialfartøjer med avanceret udstyr til eftersøgning under havoverfladen.

- De ankom efter planen til området starten af ugen, men kunne på grund af snestormen først påbegynde søgningen efter containere på havbunden torsdag eftermiddag, siger Kristian Brauner, der er flådeoperationschef i Mærsk, til mediet.

Specialfartøjerne opgave er af finde de manglende containere ved at scanne havbunden ved hjælp af sonar. Fartøjerne er ikke selv i stand til at bjærge fundne containere. Den opgave kommer til at påhvile andre fartøjer.

Mærsk forventer, at det vil tage omkring to uger at scanne området, hvor containerne blev tabt. Det vil tage længere tid at scanne de områder, hvor der fiskes, oplyser Kristian Brauner til TV2 Nord.

I dagene efter tabet af containerne drev i alt fire af dem samt vraggods i land ved den nordvestjyske kyst.

Mærsk hjemkaldte i begyndelsen af ugen bjærgningsfartøjet Assister, efter beregninger havde vist, at flydende containere fra ulykkesstedet med høj sandsynlighed for længst ville være skyllet i land.

Rederiet koncentrerer derfor den nuværende søgning efter containerne til havbunden.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) fortalte efter et møde med Mærsk den 28. december, at der ikke er farligt gods i de manglende containerne.

Farligt gods er ifølge Beredskabsstyrelsen stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

De fiskere, der plejer at fiske i området, er bekymrede i forhold til at få skadet deres både og redskaber.

