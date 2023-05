Farvel til 10. klasse? Flere frygter alvorlige konsekvenser for efterskolerne

Det er dagen derpå. På arbejdernes internationale kampdag var Socialdemokratiet frosset ude af fagbevægelsen, og det var tydeligt at mærke i Fælledparken i København, hvor Kristeligt Dagblad var til stede.

Men er det muligt at klinke skårene mellem Mette Frederiksen (S) og co. og fagbevægelsen på trods af stridighederne? Og er det overhovedet nødvendigt? Avisens politiske redaktør analyserer situationen i dagens avis.

Farvel til 10. klasse?

Socialdemokratiet har sammen med Moderaterne og Venstre slået sig op på at være reformernes regering. Og nu kommer der et nyt forslag, der i den grad vil ændre det skolesystem, vi kender - og som ligger i tråd med regeringens politik.

Med økonomiprofessor Nina Smith i spidsen anbefaler Reformkommissionen nemlig at afskaffe 10. klasse, både i kommunerne og på efterskolerne. Det skriver flere medier i dag. I stedet skal en hpx, “højere praktisk eksamen”, etableres. Ifølge Politiken skal den være en kombination af boglig og praktisk undervisning. Det vil dog fortsat være muligt at tage på efterskole i 9. klasse ifølge anbefalingerne.

Alligevel mener SF’s undervisningsordfører, Jacob Mark, at det er “bindegalt”, og DF’s Alex Ahrendtsen fortæller til Berlingske, at han er “rystet” over det.

Mangel på viden om kønsbehandling

Det har stillet læger overfor et dilemma. Bør man fortsætte med at give børn med såkaldt kønsubehag, kønsdysfori, hormonbehandling, når vores viden om effekterne af behandlingen er så lille, som den er?

Siden 2016 er mindst 341 børn og unge under 18 år blevet henvist til hormonbehandling for kønsdysfori, men myndighederne har ikke undersøgt langtidseffekterne af at give børn hormoner, som bremser pubertetens udvikling. I dagens avis fortæller en læge og professor, at han ikke kan give en fagligt baseret rådgivning til de forældre og børn, som søger hjælp hos ham.

Forkæmper for trosfrihed med appel til Danmark

Det er nok de færreste, der tænker på Danmark eller Norge, når man taler om de lande, hvor trosfriheden er under pres. Alligevel kommer amerikanske Nury Turkel, som er formand for den uafhængige kommission for international religionsfrihed, med en appel i dagens avis til Danmark om at være mere proaktive, når det gælder specifikt to grupper i befolkningen.

Opsangen kommer i forbindelse med kommissionens nye rapport, som kortlægger trosfrihed i verden. Her fremgår det, at 17 lande er på listen over “særligt bekymrende lande”, når det gælder trosfrihed.

To nyheder fra udlandet:

Over 20.000 russiske soldater er døde ved Bakhmut i Ukraine siden december sidste år, vurderer amerikanske myndigheder.

Ofrene for dødskult i Kenya stiger. Indtil videre er 101 lig, heriblandt børn, fundet i massegrave. Nu viser obduktioner, at flere af ofrene har været udsat for udsultning eller kvælning. Det skriver Ritzau.

Guldkareten støves af

Forberedelserne til kroningen af kong Charles på lørdag er godt i gang. Og når den slags løber af stablen, skal det ske med manér. Så nu er den meget omtalte guldkaret “Speaker’s state coach” fra 1690 ankommet til London, hvor den nye konge skal fragtes fra Buckingham Palace til Westminster Abbey.

"Speaker's state coach" er en af de eneste bevarede kareter fra sin tid. Foto: Alberto Pezzali/AP/Ritzau Scanpix

Først skal den dog støves af. Kareten er nemlig ikke blevet brugt, siden prinsesse Diana giftede sig med Charles i 1981. Men den har også ifølge The Telegraph vakt debat, for på siden af kareten skulle en slave være afbildet. Også en guldkaret i Holland bærer et motiv af en slave, og det fik altså sidste år landets konge til at stoppe med at bruge den.