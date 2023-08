Farvel til arbejdslivet: Pensionister rammes af svær ensomhed

Landets børn og unge er vendt tilbage til klasseværelserne, og mange af os er tilbage på arbejdspladsen.

Men så er der dem, der kan nyde tilværelsen som pensionist. Med masser af tid til fritidsinteresser og nye fællesskaber, kan det jo lyde frydefuldt, men sådan er det ikke for alle.

Pensionister rammes af ensomhed

Faktisk viser det sig, at 8,5 procent af de seniorer, som trækker sig tidligt fra arbejdsmarkedet, er svært ensomme. For de, der trækker sig ved pensionsalderen, er tallet 6,9 procent. Det viser en ny, omfattende undersøgelse, som er lavet af Institut for Lykkeforskning på vegne af organisationen Faglige Seniorer og foreningen Østifterne ifølge Politiken.

En af dem, som oplevede det som et “enormt tab” at slippe sit arbejdsliv, er Tove Holm, som Kristeligt Dagblad talte med sidste år. En forsker fortæller, at det for mange pensionister i dag ikke er nok “bare” at dyrke sine interesser, men at flere har behov for at “gøre nytte”.

Allerede på fødegangen skrives børn op til skoler

Så snart hun havde fået sit personnummer, blev lille Aya skrevet op til Bernadotteskolen i Hellerup nord for København. Og for forældrene var det vigtigere at sikre hende en plads på netop den skole, end at få hende skrevet op til en bestemt vuggestue.

Flere forældre på tværs af landet gør ligesom Ayas og skriver deres børn op til eftertragtede skoler, ikke lang tid efter de er blevet født. Det fortæller eksperter, som også peger på en mulig forklaring, i dagens avis.

Flere danskere mangler medicin

Det kan være vanskeligt at få fat i bestemte typer af medicin, og nu har antallet af sager om mangel på medicin nået et rekordniveau. I gennemsnit er der blevet indberettet 108 sager om mangel på medicin om måneden i 2023.

Det skriver Berlingske på baggrund af en ny opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen, som ifølge avisens oplysningerne kalder flere af forsyningsvanskelighederne for “kritiske og længerevarende”. I juni beskrev Kristeligt Dagblad, at der især var mangel på den efterspurgte diabetesmedicin Ozempic.

Et “helt absurd” forslag i Iran

Det iranske styre vil forsøge at stramme tørklædelovgivningen yderligere, men når et nyt lovforslag skal diskuteres, vil det ske for lukkede døre. Det har et flertal i det iranske parlament besluttet. Det skriver BBC. Lovforslaget lægger op til årelange fængselsstraffe og større bøder til de kvinder, som nægter at dække deres hår.

Det udløste enorme protester, da Mahsa Amini døde efter at blive tilbageholdt af det iranske moralpoliti. Begrundelsen var, at hendes hovedtørklæde ikke dækkede hendes år tilstrækkeligt. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Beslutningen om at behandle forslaget bag lukkede døre er “helt absurd”, fortæller Claus Valling Pedersen, lektor ved institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet, til TV 2. Efter voldsomme protester efter iranske Mahsa Aminis død har der været stille, men det nye lovforslag har gjort flere iranske parlamentarikere bekymrede for, om demonstrationerne igen vil blusse op.

En helt særlig fisk har gjort comeback

Det er en lille, mærkelig fisk. Den er selvlysende, blågrøn, befinder sig i et vandhul i Nevada i USA, og i 2013 skønnede man, at der var blot 30 eksemplarer af den tilbage. Men de seneste år er antallet af “djævlehuls-fisken” femdoblet efter en stor, omfattende indsats.

Det er en opløftende nyhed, fortæller en professor i biologi i dagens avis. For godt nok kræver det stort arbejde at redde de truede fiskearter, men der er en god grund til at gøre det, også i Danmark, forklarer han.