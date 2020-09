Faser før godkendelse af vaccine

* Der ligger normalt flere års arbejde forud for, at et lægemiddel testes på mennesker og siden kan blive godkendt.

* Først skal der vises en effekt af det i laboratorieforsøg. Er der overbevisende resultater, bliver det testet på dyr.

* Herefter kan det testes på mennesker. Det skal godkendes af myndighederne i landet, hvor det sker.

* I den første fase i kliniske forsøg testes det på få - ofte omkring ti personer. Det kan være frivillige, raske personer.

* Er der positive resultater, skrues antallet op til omkring 100 personer med den sygdom, som medicinen skal virke mod. Her undersøges det blandt andet, hvilken dosis der er effektiv.

* Ved en vaccine vil fase to dog være anderledes, da en vaccine ikke kurerer sygdommen. I stedet vil man inkludere personer, der er i målgruppen, som ved coronavirus vil være ældre og svage mennesker.

* I den tredje fase og sidste fase undersøges medicinen i en stor gruppe under mere dagligdags forhold. Det varer typisk flere år, og flere tusinde personer deltager.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen.

/ritzau/