Faste regler kan bremse børns drukvaner

Forældre, der sætter grænser for deres børn, har en effekt. De unge drikker langt mindre end deres jævnaldrende, viser en ny dansk undersøgelse af alkoholvaner.

Regler virker: Børn af strenge forældre drikker mindre end andre.

Det er en af konklusionerne i en ny, stor undersøgelse af danske unges brug af alkohol.

Forskerne har spurgt flere end 2000 danske unge om deres alkoholvaner, da de var 15 år, og så fulgt op med nye spørgsmål tre og ti år senere. Her står det klart, at det har en klar effekt, når forældrene sætter grænser for mængden af alkohol, deres børn må indtage.