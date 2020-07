Fattige kommuner har fortsat brug for tilskud trods udligning

Selv om milliarder omfordeles mellem kommunerne, har 16 særligt pressede kommuner fortsat brug for tilskud.

En reform med udligning af kommunernes økonomi tager fra de rige kommuner og giver til de fattigste - men alligevel har 16 kommuner fortsat brug for et ekstra tilskud.

Det svarer de i en rundspørge, som DR har lavet. Det selv om udligningsreformen, som faldt på plads i maj, flytter 1,4 milliarder kroner mere til 30 af landets i alt 98 kommuner.

Flere kommuner svarer, at de er nødt til at skære i servicen til borgerne, hvis de ikke får ekstra tilskud også til næste år.

Ifølge Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, løser udligningsreformen ikke kommunernes grundlæggende problemer. Kun i en ideel verden ville systemet udrette alle skævheder.

- Men der vil altid være kommuner, som ikke kan rummes i den generelle model, fordi de på en eller anden måde ligger i yderkanterne – altså meget rige kommuner eller meget pressede og udsatte kommuner, siger han til DR.

Ifølge kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Journalisthøjskole (DMJX) handler det især om demografiske og erhvervsmæssige skævheder.

- Det voksende antal ældre er jo ikke fordelt lige ud over landet. Der er også grundlæggende ubalance i forhold til erhvervsudvikling, hvor vi har nogle vækstområder, mens andre områder klarer sig langt dårligere.

- Udligningssystemet er et forsøg på at lappe på det, men det helbreder ikke problemerne. Samfundsudviklingen gør, at de ubalancer fortsat kværner videre, siger han.

En af de kommuner, som igen vil søge tilskud, er Langeland. Her er hver tredje borger i kommunen over 65 år, fortæller Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF).

Langeland Kommune mangler 40 millioner kroner i budgettet til drift og yderligere 20 millioner kroner til at ombygge kommunens plejecentre til flere demente, siger borgmesteren.

- Selv om udligningsreformen bringer os på lidt mere sikker grund, så har vi stadig et hul i vores budget. Vi ville stå i en umulig kattepine, hvis vi ikke fik del i puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

- Uanset hvordan man strikker regnearket sammen, vil vi være nogle kommuner, som falder ud, siger han.

