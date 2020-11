Favrskov Kommune til medarbejdere: Sluk smitteapp på arbejdet

Kommune beder medarbejdere slukke for deres smittestop-app, når de er på arbejde.

Medarbejdere hos Favrskov Kommune bliver af kommunen opfordret til at slukke deres smittestop-app, fortæller kommunens kommunaldirektør til TV2 Østjylland.

Det skyldes, at appen ifølge kommunaldirektør Jan Kallestrup giver for mange medarbejdere besked om at isolere sig og blive testet for corona.

Han fremhæver et nyligt eksempel for TV2 Østjylland. Her var 30 medarbejdere til konference. En af dem viste sig senere at være smittet.

Det fik smittestop-appen til at skrive ud til 17 af medarbejderne, at de burde isolere sig og blive testet.

Men ifølge kommunen var det kun to af deltagerne, der havde befundet sig inden for en meter af den smittede i 15 minutter, forklarer Jan Kallestrup.

- Den giver ikke aktuelt et retvisende billede af, hvem der er nærtstående, siger kommunaldirektøren til TV2 Østjylland om smitteappen.

Jan Kallestrup forklarer videre, at kommunen har henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed for at dele sine erfaringer.

Da TV2 Østjylland henvender sig til styrelsen henviste den til Sundheds- og Ældreministeriet for kommentar.

/ritzau/