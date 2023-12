FE fremviser det alvorligste trusselsbillede i 30 år

Danmark står over for flere trusler. Blandt andet fra Rusland, som er klar til at køre Vesten træt i en lang kamp om Ukraine.

Det konkluderer Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i sin risikovurdering, skriver Jyllands-Posten torsdag.

Vurderingen er en rapport over, hvilke forhold i udlandet, der kan påvirke Danmark. Mens Rusland udgør en militær trussel, er truslen fra Kina som udgangspunkt økonomisk.

Dertil er krigen mellem Israel og Hamas og det seneste års koranafbrændinger i Danmark med til at øge terrortruslen.

- Det er det alvorligste og mest sammensatte trusselsbillede siden Den Kolde Krig, siger chef for efterretning i FE, Anja Dalgaard-Nielsen, til Jyllands-Posten.

Ifølge FE spionerer Rusland mod kritisk infrastruktur i Danmark. Og landet har sandsynligvis planer klar til at kunne udføre sabotage på dansk jord i tilfælde af konflikt.

- Rusland er ikke interesseret i at gå i krig med Nato, men de er villige til at gå lige til deres opfattelse af, hvor grænsen ligger, siger chefen for efterretning til avisen.

Siden Rusland angreb Ukraine har Danmark og de allierede i Nato hjulpet Ukraine med våben og økonomisk støtte.

Krigen slider på den russiske hær, men alligevel vil den blive lang. Det skriver Berlingske på baggrund af trusselsvurderingen.

Mens Rusland næppe kommer til at kunne besætte nye områder af Ukraine, er der nemlig heller ikke udsigt til fred.

- Så længe præsident Putin er ved magten, er det usandsynligt, at Rusland vil stoppe krigen og indlede reelle fredsforhandlinger på andre betingelser end Ruslands, siger Anja Dalgaard-Nielsen til Berlingske.

Den infrastruktur, som Rusland lige nu kortlægger i de vestlige lande, er blandt andet elkabler og rørledninger, og man ved, at de også kan operere under vandet, forklarer hun.

Lige nu vil de dog afholde sig fra at gøre noget, der risikerer at udløse et modsvar fra Natos musketered, der garanterer hjælp fra alliancen i tilfælde af et angreb, lyder det.

/ritzau/