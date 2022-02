FE kritiseres for at undervurdere Taliban-fremrykning mod Kabul

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) får kritik for at have undervurderet Talibans fremrykning i Afghanistan sidste sommer. Det sker i en evaluering, som Udenrigsministeriet har præsenteret.

- Evalueringen konkluderer, at FE undervurderede, hvor hurtigt Talibans magtovertagelse i Kabul ville finde sted, står der i evalueringen.

Evalueringen er lavet i et samarbejde med Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Den blev tidligere fredag lækket til mediet Frihedsbrevet, der kunne berette om kritikken.

Der angives også en række årsager til, at FE fik undervurderet fremrykningen.

Der bliver peget på, at i takt med, at en international koalition med USA i spidsen trak sig ud af landet, blev det sværere at få rigtige oplysninger.

Men evalueringen finder også, at der var problemer med FE's måde at arbejde med oplysningerne.

Evalueringen peger på særligt to elementer: Dels hvordan FE fortalte om de usikkerheder, der var bag dens vurderinger, dels hvordan FE selv testede, om vurderingerne var de bedst mulige.

I evalueringen står der:

- Forsvarets Efterretningstjeneste bør som konsekvens heraf fremover kommunikere tydeligere om usikkerhederne i efterretningstjenestens vurderinger, ligesom der bør anvendes styrket analytisk og metodisk trykprøvning af de forudsætninger, der ligger bag vurderingerne.

I formidlingen af vurderingerne og usikkerheden om dem bliver FE også bedt om at tale i et mere direkte sprog.

Hvis FE var tydeligere i "betydningen af den terminologi", som tjenesten bruger, ville det ifølge evalueringen være nemmere for modtageren at agere på vurderingerne.

Af evalueringen fremgår, at FE cirka en måned før, Taliban indtog Kabul i midten af august, vurderede, at "Kabul falder næppe i 2021."

Til gengæld vurderede FE, at Taliban kunne indtage nogle provinser og provinshovedstæder i løbet af 2021.

Fra 6. august til 15. august 2021 faldt afghanske provinser en efter en og ofte flere dagligt, indtil også Kabul faldt.

FE gav dog en advarsel om, at tjenestens adgang til oplysninger blev ringere og ringere. Samtidig skrev FE, at "en offensiv mod Kabul kan ske med begrænset varsel."

/ritzau/