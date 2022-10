FE: Rusland kan opfatte støtte til Ukraine som trussel

Det er usandsynligt, at Rusland ønsker åben militær konflikt med Nato, lyder det fra FE i trusselsvurdering.

Der er øget risiko for, at Rusland vil opfatte Vestens fortsatte støtte til Ukraine som en reel trussel mod dets territorielle integritet.

Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i en ny trusselsvurdering, der er offentliggjort onsdag.

I vurderingen lyder det, at det fortsat er "usandsynligt", at Rusland ønsker "en åben militær konflikt" med den vestlige forsvarsalliance Nato.

- Risikoen er dog øget for, at Rusland vil nå til den konklusion, at Vestens fortsatte støtte til Ukraine reelt udgør en trussel mod Ruslands territorielle integritet efter annekteringen af de besatte områder i Ukraine, lyder det videre.

/ritzau/