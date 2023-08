FE søger medarbejdere som kan beskytte mod kinesiske hackergrupper

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) søger nye medarbejdere, som kan tage kampen op mod kinesiske hackergrupper.

Det fremgår et jobopslag fra FE, skriver techmediet Radar.

Konkret leder FE efter netværksanalytikere.

De skal "detektere, analysere og varsle om cyberangreb og cyberspionage fra kinesiske statsstøttede hackergruppers aktivitet mod dansk kritisk it-infrastruktur".

Til Radar udtaler Jens Myrup Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet, at det er første gang, han ser et jobopslag, hvor der sættes nationalitet på truslerne.

- Både Kina og Rusland er jo også på statsniveau meget aktive i cyberspace, og der er indikationer på, at staterne også spionerer på virksomhedernes vegne, selv om det er svært at bevise endegyldigt.

Samtidig påpeger Jens Myrup Pedersen, at de politiske spændinger mellem Vesten og Kina gør problematikken om cyberspionage mere aktuel.

I FE's årlige risikovurdering for 2022 fremgår det, at truslerne fra cyberspionage og cyberkriminalitet er på det højeste niveau.

De alvorligste cybertrusler mod Danmark kommer ifølge FE fra russisk og kinesisk cyberspionage og fra cyberkriminalitet udført af organiserede kriminelle netværk i udlandet.

- Både Rusland og Kina har meget væsentlige kapaciteter til at udføre cyberspionage og forsøger fortsat aktivt at bruge cyberspionage mod myndigheder og virksomheder i Danmark, står der i risikovurderingen.

En række vestlige lande har anklaget Kina for at stå bag cyberspionage.

I 2022 anklagede belgiske myndigheder kinesiske hackere for at have gennemført et cyberangreb mod Belgiens forsvarsministerium og indenrigsministerium.

Samme år udgav den britiske sikkerhedstjeneste, MI5, og den amerikanske sikkerhedstjeneste, FBI, en fælles erklæring, hvori de advarede myndigheder og offentligheden mod Kinas tiltagende brug af cyberspionage.

Siden 2014 har amerikanske myndigheder offentliggjort flere anklageskrifter, hvor de beskriver konkrete eksempler på kinesisk cyberspionage.

Landene har forsøgt at lægge et politisk pres på Kina for at standse spionagen, står der i risikovurderingen.

