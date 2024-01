Undersøgelse af Findsen og Hjorts sager skal være færdig om to år

Det skal maksimalt tage to år at undersøge sagerne mod den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og den hjemsendte spionchef Lars Findsen fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Den udvidede undersøgelse af sagerne skal være færdig senest 1. april 2026. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet, som har sendt lovforslaget i høring.

- Med lovforslaget udvides undersøgelsen til at omfatte, om der er varetaget usaglige hensyn i forbindelse med efterretningstjenesternes og anklagemyndighedens iværksættelse og tilrettelæggelse af efterforskningen og retsforfølgningen i de to straffesager, lyder det.

Regeringen og SF blev før jul enige om en undersøgelse af sagen og om at åbne en undersøgelse af Ahmed Samsam-sagen. Der står intet om sidstnævnte i pressemeddelelsen.

Oppositionen tordnede mod, at SF gik sammen med regeringen. Til gengæld blev SF lovet en styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Oppositionen vil have kommissionen til at undersøge regeringens rolle for at blive klogere på dens involvering.

Partierne har kritiseret, at kommissionen skal undersøge, om der er varetaget "usaglige hensyn". Frygten er, at kommissionen ikke undersøger det politiske niveau af sig selv, og at man ikke kommer til bunds i sagerne.

I november 2023 blev retssagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen droppet.

Det skyldes en række kendelser i Højesteret, som gik imod anklagemyndigheden.

Oppositionen har fremhævet, at en af Højesterets kendelser gik på, at sagerne kunne føres for delvist åbne døre. Det mener de også, at en undersøgelse kan. Men regeringen mener, at det handler om statens sikkerhed.

Professor Michael Gøtze fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet har tidligere kaldt undersøgelsens ramme i den "snævre ende".

