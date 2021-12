FE vælter i skandaler, misbrugte spejdere står til milliarderstatning, og danske corona-tal slår kedelig rekord

Tyg lidt på tallet 8314. Det er antallet af nye corona-smittede på ét døgn, som blev offentliggjort i går. Det tårnhøje tal slår samtidig en kedelige rekord. For aldrig før har der været så mange registrerede smittede på 24 timer herhjemme. Især omikron er alvorlig for landets hospitaler. Men selvom flere eksperter, som Kristeligt Dagblad har talt med, medgiver, at der lige nu er grund til bekymring, så er sundhedsvæsenet ikke i fare for at kollapse. ”Vi er naturligvis bekymrede, men det er ikke sådan, at det hele bryder sammen,” siger Hans Jørn Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Anderledes ser det ud i Afrika. Her er den smitsomme omikron-variant ude af kontrol i flere lande. Heldigvis har antallet af hospitalsindlæggelser ikke taget samme himmelflugt som antallet af smittede. Hverken i Zimbabwe eller Sydafrika, hvor omikron-smitten er mest udbredt, kan man dog ånde lettet op, påpeger Flemming Konradsen, som er professor i global sundhed på Københavns Universitet, over for Kristeligt Dagblad: ”Det er forventeligt, at antallet af indlagte også vil stige. Det, som man også er bekymret for, er, at en stor del af sundhedspersonalet bliver smittet og syge. Og det ville være en katastrofe.”

Og omikron-varianten er noget særligt, konkluderer forskere i nyt studie, der er udgivet i tidsskriftet Nature, men endnu ikke er fagfællebedømt. De foreløbige resultater peger på, at omikron er langt bedre end tidligere varianter til at inficere selv vaccinerede personer. Det betyder dog ikke, at vaccinen er ligegyldig, fastslår forskerne. Tværtimod. Det betyder, at man bør få et booster-stik hurtigere end før, fordi vaccinen utvivlsomt mildner sygdommen, hvis man skulle blive smittet. Hvis du vil se, hvordan omikron spredes i verden, bør du læse denne visuelt flotte overbliksartikel fra The Economist.

Forsvarsministeriet vælter i skandalesager

Morgensamling lover nu én ting: Ikke mere corona for i dag. For nu skal det handle om FE-sagen, hvor de hjemsendte chefer fra Forsvarets Efterretningstjeneste i denne uge blev pure frikendt af den undersøgelseskommission, som i det skjulte har kulegravet sagen. Det lyder jo positivt. Men det er det ikke, mener flere aviser i dag. For når lovgrundlaget for FE’s virke er så uklart, at FE må hemmeligholde, at de lader den amerikanske efterretningstjeneste NSA overvåge danskere gennem fiberkabelnettet, så er der jo et problem, pointerer Dagbladet Information. Sikkerhedspolitisk kommentator i Kristeligt Dagblad Jens Worning påpeger, at FE-sagen blot er ét eksempel i rækken af skandaler i Forsvarsministeriet, og at det er dybt bekymrende for rigets sikkerhed.

Værnepligtige soldater krænket

Morgensamling kører nord på, men fastholder sit fokus på forsvaret. For i Sverige er 500 værnepligtige soldater hjemsendt på grund af krænkelser. Det skriver Dagens Nyheter ifølge Ritzau. Ifølge det svenske medie beretter soldaterne om mangel på mad og søvn, afstraffelse, upassende jargon og sexistisk sprogbrug under uddannelsen. I løbet af denne uge skal de øverstbefalende på Ledningsregementet i Enköping, hvor de krænkende handlinger har fundet sted, gennemføre et lynkursus, så de bliver bedre klædt på til at kunne håndtere problemerne i fremtiden.

Drengespejdere i USA står over for rekordstor erstatning

Gennem en årrække har det været dokumenteret, hvordan mange drengespejdere i USA har været udsat for seksuelt misbrug i organisationen Boy Scouts of America, BSA. Men snart når den årelange og særdeles omkostningstunge sag sin kulmination. Den 28. december skal hele 82.000 amerikanere, som påstår, at de har været seksuelt misbrugt i deres barndom eller ungdom, stemme om en erstatningsplan fremlagt af BSA. Erstatningsplanen vil sikre, at ofrene kan få mellem 23.000 og 66.000 kroner i erstatning - mod at BSA samt organisationens hovedsponsorer, herunder den amerikanske mormonkirke, får renset deres navne og ikke får flere erstatningssager om seksuelt misbrug, der fandt sted for flere årtier siden, på nakken. Og selvom fonden, der står for tilbagebetalingen, kan ende med et erstatningskrav på 17 milliarder kroner, som er det højeste i USA’s historie, når det kommer til sager om seksuelt misbrug, så er spørgsmålet ifølge nyhedsbureauet AP, om det er nok?

Værdig eller uværdig? Partier er uenige om Støjbergs skæbne

Morgensamling vender hjem til Danmark, hvor flere partier nu har taget stilling til, om Inger Støjberg er værdig eller uværdig til at sidde i Folketinget. I skrivende stund har Det Radikale Venstre, Frie Grønne og løsgængerne Lars Løkke Rasmussen og Simon Emil Ammitzbøll-Bille slået fast, at de er klar til at stemme Inger Støjberg ud af Folketinget, når sagen skal på dagsordenen i folketingssalen. Venstre og Socialdemokratiet har endnu ikke bekendt kulør, mens Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti anser Støjberg for værdig. Det kan man læse i dagens Kristeligt Dagblad. Ekstra Bladet går i den forbindelse kritisk til DF, når avisen belyser ”hykleriet” i, at partiet vil have statsminister Mette Frederiksen (S) for en rigsret i minksagen, mens Inger Støjberg stadig er velkommen i Folketinget. Ifølge Politiken er Støjberg selv dog ret sikker på, at hun bliver erklæret uværdig.

Det er jo ikke raketvidenskab, vel?

Morgensamling runder af med et studie, der vitterligt gør os alle lidt klogere. For du har måske selv brugt talemåden ”det er jo ikke raketvidenskab” eller den lidt sjældnere version ”det er jo ikke hjernekirurgi”? Talemåderne sætter jo virkelig de to professioner op på en piedestal, og det satte et forskerhold sig for at undersøge. De har sammenlignet intelligensen mellem 72 neurokirurger, 329 rumfartsingeniører og 18.257 ”helt almindelige” og tilfældigt udvalgte personer. Det såkaldte observationsstudie, der er udgivet i tidsskriftet The British Medical Journal, viser, at der ikke er den store forskel. Det mest opsigtsvækkende er, at hjernekirurger er hurtigere til at løse opgaver – til gengæld har de dårligere hukommelse.

