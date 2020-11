Miljøstyrelsen ignorerede kritik om pesticider i vandet

Miljøstyrelsen får kritik af miljøministeren for ikke at viderebringe viden til kommuner og ministeriet.

I årevis har danske kommuner givet vandværker dispensationer til at overskride grænseværdier for pesticider.

Og det er på trods af, at dispensationerne siden 2013 har været i strid med EU's drikkevandsdirektiv.

Selv om EU-Kommissionen gentagne gange har henvendt sig til Miljøstyrelsen, har styrelsen ikke reageret på det og informeret kommunerne om, at dispensationerne ikke var i overensstemmelse med EU-reglerne.

Miljøminister Lea Wermelin (S) kalder Miljøstyrelsens håndtering dybt kritisabel.

- Mit udgangspunkt er, at ulovlige dispensationer bør stoppes.

- De dispensationer, der stadig er gældende, skal nu gennemgås af kommunerne, så der bliver set på de retlige muligheder. Og så skal der selvfølgelig ryddes op i de danske regler med det samme, siger hun i pressemeddelelsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har imidlertid foretaget en vurdering af de enkelte stoffer, der er blevet udledt. Sundhedsmyndighederne vurderer, at der ikke har været fare ved at drikke vandet fra hanerne.

- Vi skal trygt kunne drikke det vand, som kommer fra vores vandhaner. Og der skal være tillid til, at krav til beskyttelsen af drikkevandet bliver overholdt, siger Lea Wermelin.

Ifølge pressemeddelelsen har EU-Kommissionen på flere møder, hvor Miljøstyrelsen har deltaget, forklaret, hvordan reglerne skal forstås. Den viden er imidlertid ikke blevet bragt videre.

Derfor vil ministeren kræve en redegørelse fra Miljøstyrelsen. Hun ønsker også en ekstern revision af området.

- Det er ubegribeligt for mig, hvordan den her praksis har kunnet fortsætte i så mange år, uden at Miljøstyrelsen har gjort departementet og skiftende ministre opmærksom på det, siger hun.

- Derfor har jeg bedt om, at Kammeradvokaten kulegraver hele drikkevandsområdet, så vi får sagen gennemgået af øjne udefra. Derudover skal Miljøstyrelsen selvfølgelig forklare sig.

Miljøstyrelsen skriver tirsdag i en pressemeddelelse, at de nu har oplyst kommunerne om, at dispensationerne ikke er i overensstemmelse med reglerne i EU-direktivet.

/ritzau/