Fejl i Lægemiddelstyrelsen stoppede støtte til dansk vaccine

Lægemiddelstyrelsen sagde til Sundhedsstyrelsen, at den ikke kunne støtte AdaptVac. Det var en misforståelse.

Den danske vaccine AdaptVac blev forbigået, selv om Sundhedsministeriet var interesseret i at støtte vaccineudviklingen og indkøbe vaccinen, skriver Information.

Lægemiddelstyrelsen havde forklaret ministeriet, at fordi AdaptVac havde indgået en aftale med lægemiddelproducenten Bavarian Nordic, der på daværende tidspunkt var i forhandlinger med EU-Kommissionen, kunne Sundhedsministeriet ikke støtte AdaptVac økonomisk.

Men det var en fejlfortolkning.

Det bekræfter både Sundhedsministeriet og EU-Kommissionen over for Information.

Sundhedsministeriet var ellers interesseret i både at støtte udviklingen af vaccinen og at indkøbe den.

Inden AdaptVac i slutningen af juli indgik et samarbejde med Bavarian Nordic, var Sundhedsministeriet på anbefaling af Lægemiddelstyrelsen klar til at indgå en aftale med AdaptVac, som indebar støtte med cirka 75 millioner kroner (ti millioner euro).

Men aftalen mellem AdaptVac og Bavarian Nordic fik altså Lægemiddelstyrelsen til at meddel Sundhedsministeriet, at "vinduet for national aftale med AdaptVac" nu var "lukket".

Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, kalder forløbet "helt horribelt".

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at myndighederne ikke sikrer sig, at de svar, man giver, er korrekte, når de har så stor betydning for Danmarks forsyningssikkerhed og rolle i den globale produktion af vacciner, siger Peder Hvelplund. Han har indkaldt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd i sagen.

Også Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre, er rystet.

- Det er helt skandaløst. Hvis man ikke har styr på juraen i forhold til lægemidler i Lægemiddelstyrelsen, hvem pokker skulle så have det? Det er utrygt for at sige det mildt.

- Vi er nødt til at få redt trådene ud i det her og placeret et ansvar, siger han.

/ritzau/