Fem 1.g-elever er coronasmittet efter tur til Sverige

Al fysisk undervisning for elever i 1.g på Roskilde Katedralskole er aflyst frem til 12. juni, oplyser rektor.

Fem elever i 1.g på Roskilde Katedralskole er blevet smittet med coronavirus efter en tur til Sverige. Det skriver B.T. og TV2 Lorry.

Det var en gruppe på 12 gymnasieelever, der i sidste uge tog sammen på tur i forbindelse med Kristi himmelfart.

Rektor Claus Niller Nielsen blev herefter opmærksom på, at en af eleverne var testet positiv for coronavirus. Han bad derfor om, at de alle blev testet.

Siden er der løbende kommet svar på prøverne, fortæller han til B.T.

- Jeg kan jo ikke vide med sikkerhed, at de har fået coronavirus i Sverige, men fem ud af 12, der har været der, er altså testet positive.

- Man kan da undre sig over, at eleverne ikke har tænkt sig om. Man kan undre sig over, at der ikke er en voksen et eller andet sted, som har sat foden ned over for den tur. Men det er jo en privat sag, siger Claus Niller Nielsen til avisen.

Udenrigsministeriet fraråder indtil 15. juni alle ikke-nødvendige rejser til alle lande, inklusiv Sverige. Herefter åbnes der for rejser til Norge, Tyskland og Island, lød beskeden på et pressemøde fredag.

Myndighederne anbefaler, at man går i hjemmekarantæne i 14 dage efter hjemkomst, hvis man har været ude at rejse.

Ifølge TV2 Lorry nåede eleverne at komme tilbage i skole, inden de blev testet coronapositive.

Det har medført, at alle elever i 1.g er blevet sendt hjem, og al fysisk undervisning frem til 12. juni er aflyst.

Beslutningen er truffet efter rådgivning med Styrelsen for Patientsikkerhed, står der i beskeden til skolens elever og lærere.

Claus Niller Nielsen vil over for B.T. ikke komme nærmere ind på, hvorvidt hændelsen vil få konsekvenser for de elever, der var med på turen.

Han siger, at skolen vil tage en snak med hver enkelt af dem.

Ifølge Roskilde Katedralskoles hjemmeside har skolen flere end 1500 elever og medarbejdere.

/ritzau/