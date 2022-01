Fem forslag vedtaget på fire år: Borgerforslag tvinger politikere til at tage stilling til værdimæssige spørgsmål

Det er i dag fire år siden, at de såkaldte borgerforslag blev indført, og siden er fem forslag vedtaget. Forslagene har uden tvivl været med til at engagere demokratiet, mener initiativtager Uffe Elbæk

Klimalov, afskaffelse af uddannelsesloftet og medfaderskab. Det er alle borgerforslag, som har opnået de 50.000 stemmer, der skal til, for at det ender i Folketinget. I dag er det fire år siden, at borgerforslag blev lanceret, og dengang kaldte initiativtager og daværende formand for Alternativet det: ”et historisk nybrud for demokratiet”.

Siden er intet mindre end 1128 forslag blevet stillet på borgerforslag.dk, 24 har opnået mindst 50.000 støtter og er dermed nået til afstemning i Folketinget, men kun fem er blevet vedtaget. Alligevel synes Uffe Elbæk, at initiativet har levet op til forventningerne.

”Det har uden tvivl været med til at engagere demokratiet, og det er glædeligt at se, at der er så bred interesse i befolkningen”, siger han. Noget er han dog overrasket over:

”Dengang havde jeg ikke forestillet mig, hvor meget det ville ilte det politiske system. Nogle af borgerforslagene er sprængfarlige, etiske spørgsmål, som betyder meget for rigtig mange mennesker ude i samfundet, men som partierne helst vil undgå at diskutere og tage stilling til. Borgerforslaget tvinger på sin vis partierne til at tage diskussionerne, der er større end de enkelte partiers politik,” siger han.

Selvom det er ganske få borgerforslag, der reelt har overlevet afstemningen i Folketinget, tyder noget på, at de har haft en længerevarende effekt på politik. Eksempelvis blev forslaget om at afskaffe uddannelsesloftet stemt ned i Folketinget, men det skabte en debat, og blev vedtaget kort tid efter, med ganske få ændringer, forklarer Christoph Houman Ellersgaard, lektor på Handelshøjskolen (CBS) og medforfatter til bogen ”Tæm Eliten – fra magtelite til borgerdemokrati” (2017).

”Man kan ikke måle succesraten ud fra om et forslag går i gennem første gang. Flere borgerforslag har markant defineret en dagsorden på Christiansborg. Eksempelvis blev forslaget om en mindstealder for omskæring stemt ned, men det fik rejst en debat, hvor politikere, læger og de medicinske selskaber måtte tage stilling. Det tvinger i høj grad politikere til at tage stilling til værdimæssige spørgsmål” siger han.

Rune Stubager, professor ved institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, mener borgerforslaget har været en succes, fordi det har givet borgerne en kanal at engagere sig igennem. Han påpeger dog, at der er væsentlige forskelle på, hvem der har mulighed for på kort tid at samle de 50.000 stemmer, der skal til, for at forslaget sendes til afstemning i Folketinget.

"Nogle gange passer forslagene ind i nogle overvejelser og højaktuelle dagsordener, mens mange af forslagene er stiftet af organisationer, der har fået et nyt værktøj, de kan bruge til at fremme interesser. Principielt har alle lige muligheder, og alle borgere kan gå ind og oprette et forslag, men alle har ikke lige muligheder for hurtigt at samle underskrifterne'" siger han.