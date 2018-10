Fem kommuner får lov at skærpe miljøzoner

* København, Frederiksberg, Aarhus, Odense, Aalborg har siden 2006 haft mulighed for at stille krav til udledninger fra ældre tunge dieselkøretøjer over 3,5 ton (lastbiler, varebiler og busser).

* Kravene blev indført trinvist over to år, og i dag gælder det, at ældre køretøjer skal have monteret et effektivt partikelfilter.

* I sit klimaudspil vil regeringen give de fem kommuner mulighed for at indføre miljøzoner med skærpede krav til partikeludledningen fra lastbiler, busser og varebiler.

* De skærpede krav skal indføres smidigt og trinvist frem til 2025.

* Regeringen vil samtidig stramme håndhævelsen af miljøzonereglerne gennem en digitalisering af ordningen.

* På den måde er det meningen, at erhvervslivet skal undgå besværet med de fysiske miljøzonemærker.

Kilde: Regeringsudspillet "Sammen om en grønnere fremtid".

/ritzau/