Fem krænkelsessager fører til advarsler på Politiken

Dagbladet Politiken har efter krænkelsessager givet fem advarsler. Ingen er dog blevet afskediget.

I fem sager om krænkende adfærd hos Politiken har fem mandlige ansatte fået advarsler.

Det skriver Mediawatch og Politiken selv.

Ingen er dog blevet fyret fra avisen på baggrund af sagerne.

Advarslerne kommer efter samtaler med flere end 50 kvinder, som enten arbejder på Politiken eller har arbejdet der. Det er sket som led i en undersøgelse, som Kvinfo gennemfører med 650 deltagere.

- Nogle havde selv konkrete oplevelser, og andre har været vidne til ting enten her på Politiken eller andre steder. I løbet af efteråret har vi haft fem konkrete sager, der har ført til advarsler for grænseoverskridende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed, siger ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen til Politiken.

Han fortæller desuden, at sagerne er foregået i "nyere tid". De har fundet sted i arbejdssammenhæng eller til fester, lyder det.

- Nogle af de fem sager udspringer af de 50 samtaler, og andre gør ikke. Men alle sagerne er kommet frem, i forbindelse med at vi aktivt har villet undersøge problemets omfang, siger Christian Jensen til avisen.

Ifølge chefredaktøren har man nedsat to arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til løsninger på problemet.

Den ene skal arbejde med grænseoverskridende adfærd, og den anden skal arbejde med forskelsbehandling på baggrund af køn.

Politiken er ikke det eneste sted i mediebranchen, hvor der er blevet gennemført en undersøgelse af krænkelser på arbejdspladsen.

TV2 igangsatte i efteråret en undersøgelse om sexisme og kulturen på tv-stationen. Det skete, efter at flere kvinder stillede sig frem og fortalte om krænkende oplevelser hos TV2.

11. december blev det meddelt, at tv-værten Jens Gaardbo stoppede på TV2 på grund af "dårlig dømmekraft" i hans tid som nyhedschef for omkring 20 år siden.

Jes Dorph-Petersen vil heller ikke fremover være vært på TV2 efter undersøgelsen, efter at to tidligere praktikanter fortalte om krænkende oplevelser med ham for henholdsvis 18 og 20 år siden. Han er dog selv gået i rette med anklagerne.

