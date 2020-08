Fem millioner mundbind på vej mod Aarhus

Butikker i Aarhus får adgang til at købe mundbind fra det nationale lager, så efterspørgslen kan imødekommes.

For at sikre, at borgerne i Aarhus kan købe mundbind, der er obligatoriske i offentlig transport i byen, vil butikker få adgang til at købe fra det nationale lager.

Samlet vil der kunne sendes fem millioner mundbind til Aarhus, oplyser Aarhus Kommune.

- Corona-situationen i Aarhus er alvorlig, og derfor skal alle kræfter sættes ind for at bremse epidemien.

- Aftalen om de fem millioner mundbind, som nu ekstraordinært kommer til salg i Aarhus, er et godt eksempel på, at vi som samfund forstår at samarbejde om nye løsninger, når situationen byder det, skriver borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

Aarhus Kommune har oplevet et udbrud af covid-19 centreret omkring det somaliske miljø. Smitten spreder sig, og derfor er det blevet gjort obligatorisk at bære mundbind i offentlig transport.

Det har udløst en enorm efterspørgsel og mange butikker har måttet melde udsolgt. Nu får apoteker og butikker fra Matas-kæden altså adgang til at købe op til fem millioner mundbind fra det nationale lager, der varetages af Region Hovedstaden.

- For nuværende er det bydende nødvendigt, at vi kan sikre mundbind for at alle kan færdes trygt i den kollektive trafik i Aarhus.

- Stor ros herfra til alle de gode kræfter, som arbejder for en hurtig løsning. Det betyder rigtig meget for rigtig mange i Aarhus, skriver Jacob Bundsgaard.

Adgangen til mundbindene er et resultat af et samarbejde mellem Den Nationale Operative Stab, Region Hovedstaden og Aarhus Kommune.

Lørdag viste tal oversendt til Folketingets partier, at der fra fredag til lørdag er konstateret 169 smittede med covid-19 i Danmark. 79 af disse var i Aarhus Kommune.

Ud over Ringsted er Aarhus den kommune, hvor covid-19 spreder sig hurtigst lige nu.

/ritzau/