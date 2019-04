Fem nyfødte babyer er smittet med MRSA-bakterien

Omstridt bakterie er konstateret hos fem børn og fem forældre på børneafdelingen på sygehuset i Roskilde.

Fem nyfødte babyer, der har været eller er indlagt på neonatalafsnittet på Sjællands Universitetshospital Roskilde, er smittet med MRSA-bakterien.

Det samme er fem forældre, skriver Dagbladet Roskilde.

Fire af de i alt ti smittede har fået en infektion, mens de seks andre er raske smittebærere.

Alle børn og forældre er i behandling og ventes at blive fuldstændig smittefrie.

For en sikkerheds skyld beder hospitalet samtidig familier med nyfødte, der har været på neonatalafsnittet i tiden efter 3. marts i år, om at gå til egen læge og blive podet for MRSA-bakterien.

Det drejer sig ifølge en pressemeddelelse fra sygehuset om 25 familier.

- Vi har ikke mistanke om, at der er flere smittede, men MRSA skal tages alvorligt, siger Jonas Wadt Manthorpe, ledende overlæge på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital Roskilde, til dagbladet.

MRSA er en stafylokokbakterie, der kan give bylder, børnesår og andre former for betændelse.

Det særlige ved bakterien er, at den ikke reagerer på almindelig penicillin og kun kan behandles med særlig antibiotika.

For tidligt fødte børn er særligt udsatte for at blive smittet med bakterien, men de får dog sjældent en infektion.

Raske mennesker, der er smittet med MRSA, vil ofte slet ikke opdage, at de har bakterien.

I januar 2017 lukkede neonatalafsnittet på Næstved Sygehus i en uge, da 11 børn og otte voksne var podet positive for MRSA-bakterien.

Det vil formentlig ikke blive nødvendigt at lukke børneafdelingen på sygehuset i Roskilde.

- Det forventer jeg ikke, at vi kommer til. Vi kan håndtere situationen. Vi har isoleret de berørte og truffet skærpede infektionshygiejne-forholdsregler på afsnittet, siger Jonas Wadt Manthorpe til dagbladet.

Ifølge Statens Serum Institut, der overvåger udbredelsen af MRSA og andre resistente bakterier, fik 3678 danskere sidste år konstateret MRSA.

216 af dem var inficeret med den særlige variant kaldet husdyr-MRSA, der stammer fra svin. Det er ifølge dagbladet ikke denne type MRSA, der er fundet hos børn og forældre på sygehuset i Roskilde.

I en pressemeddelelse uddyber hospitalet, at man nu er i gang med at forsøge at bryde smittekæden. Blandt andet bliver personalet testet for, om nogen skulle være bærer af smitten.

/ritzau/