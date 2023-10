Fem partier møder fuldtallige op til afstemning om koranlov

Fem partier ophæver clearingen, når lovforslaget om at forbyde utilbørlig behandling af blandt andet koraner skal til afstemning i Folketingssalen.

Det gælder partierne Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Det oplyser partierne i en fælles udtalelse.

Det betyder, at de stiller med alle medlemmer i salen og dermed tvinger regeringen til at møde op med flere folketingsmedlemmer - for at stemme lovforslaget igennem - end den ellers ville have gjort.

Retsordfører for Liberal Alliance Steffen Larsen opfordrer desuden regeringspartierne til at stille medlemmerne fri i spørgsmålet.

Steffen Larsen mener at vide, at der i regeringspartierne ulmer uenigheder omkring det, der ofte omtales som koranloven. Dem vil han have frem i lyset.

- Vi håber jo at få demonstreret med klarhed, hvem der er for, og hvem der er imod den her lov, siger han.

En clearing er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan dermed bruge tiden på andet arbejde.

Aftalen sikrer altså, at flertallet bliver fulgt, selv om ikke alle folketingsmedlemmer er i salen.

Men de nævnte oppositionspartier vil altså ved at ophæve clearingen have folk til at møde op og håber den vej igennem, at de medlemmer i regeringspartierne, der eventuelt måtte være uenige, vil stemme imod.

Der er lang vej til en egentlig forkastelse af forslaget.

Regeringen har selv flertal og også opbakning til lovforslaget fra Alternativet og De Radikale, omend de to partier gerne ser en række ændringer.

Steffen Larsen tror på, at en del personer i regeringspartierne gør sig overvejelser.

- Der er nogle, der starter med at udtrykke det offentligt, og så er der nogle, der udtrykker det bag lukkede døre.

- Der kan sagtens være flere, der sidder bag linjerne og måske er imod.

Tidligere ophævede en række partier clearingen i forbindelse med afstemningen om afskaffelsen af store bededag. Dengang vakte det stor debat, og Venstres gruppeformand Lars Christian Lilleholt kaldte det "en glidebane".

Han er bestemt heller ikke glad for trækket denne gang. Han afviser, at der skulle være en uklar linje i gruppen.

- Det ligner et forsøg fra Liberal Alliance på at så splid i regeringspartierne, siger han.

Spørgsmål: Men hvis der er enighed, er det så ikke ufarligt at stille medlemmerne frit?

- Det er kun i helt særlige tilfælde, hvor man kan vælge at ophæve clearingerne, hvis det er meget moralsk-etiske spørgsmål. Det har slet ikke været en diskussion her.

Spørgsmål: Men er dette ikke netop et stort, principielt spørgsmål?

- Det er ikke en diskussion, der har været hos os, siger Lars Christian Lilleholt.

/ritzau/