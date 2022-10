Fem patienter i Region Sjælland kan søge erstatning for amputation

Fem patienter i Region Sjælland kan have grundlag for at søge erstatning for et muligvis mangelfuldt patientforløb, da de fik amputeret deres ben.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Speciallæger har gennemgået 150 journaler fra 2019 til 2022 for at se, om der kan være tvivl om, hvorvidt patienternes amputation kunne være undgået.

- Vi tager nu direkte kontakt til patienterne for at erstatningsvejlede og hjælpe dem med at søge erstatning, hvis de ønsker det, siger koncerndirektør Jesper Gyllenborg i pressemeddelelsen.

De mange gennemgåede journaler gælder patienter, som havde fået gennemført en benamputation, uden at der var blevet foretaget en karkirurgisk vurdering indenfor et år før amputation.

Til at starte med ville regionen gennemgå 291 journaler. Men antallet blev altså skåret ned, fordi det viste sig, at 141 patienter var blevet amputeret af andre årsager. Eksempelvis på grund af kræft eller traumer.

- Det er vigtigt at understrege, at alle patienter, uanset om deres forløb er vurderet af speciallæger, kan anmelde en sag til Patienterstatningen, hvis man mener, at der er sket fejl i behandlingen, siger Jesper Gyllenborg.

To af de fem identificerede patienter er afgået ved døden. Region Sjælland vil tage kontakt til disses efterladte.

Fire af de fem patienter er blevet behandlet på Nykøbing Falster Sygehus. Den sidste fik sin behandling på Holbæk Sygehus.

Region Sjælland vil nu gennemgå yderligere 80 journaler fra patienter, der har haft andre forløb. Det oplyser regionen i pressemeddelelsen.

Nyheden om, at fem patienter kan søge om erstatning kommer samme dag, som tre personer er blevet tilkendt erstatningen af Patienterstatningen i en anden region. Nemlig i Region Midtjylland, hvor hele amputationssagen startede.

To af patienterne i Region Midtjylland har fået omkring 400.000 kroner i erstatning, og en patient har fået cirka 300.000 kroner i erstatning.

Region Sjælland er den region, der har haft flest amputationer per 100.000 indbyggere. Det viste en sammenligning på tværs af regionerne, der udkom i sommer.

/ritzau/