Fem personer er blevet undersøgt for corona i drive-in-test

Aarhus Universitetshospital har lørdag åbnet drive-in-test, hvor man kan blive testet for corona i sin bil.

Fem personer er blevet testet for coronavirus i en særlig drive-in-test på Aarhus Universitetshospital, der er åbnet lørdag.

Det fortæller Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital.

- Vi har haft en fem stykker igennem de første timer. De personer, der har prøvet det, har været godt tilfredse. Det er forløbet roligt, og der har ikke ligefrem været kø, siger Lars Østergaard.

Testen foregår ved, at personer, der har symptomer på virusset, er blevet henvist af deres praktiserende læge eller vagtlægen og kører til hospitalet.

Her er der opstillet et telt, som patienterne kører ind i med deres biler. Mens de holder i deres bil, vil de blive testet via et skrab fra halsen.

Det er en sygeplejerske i en beskyttelsesdragt, som står for at udføre testen.

I flere andre lande, blandt andet Storbritannien og Sydkorea, er der set lignende tiltag, men initiativet på Aarhus Universitetshospital er det første af slagsen i Danmark.

Lars Østergaard fortæller, at drive-in-testen betyder, at der kan testes mange flere.

- Det smarte er, at vi ikke skal bruge hospitalsstuer, som efterfølgende skal rengøres, så vi kan få mange flere igennem på samme tid, siger han.

Han fortæller, at hospitalet har testet 40-50 personer om dagen i dagene op til weekenden, men nu vil kunne tage omkring 100 dagligt. Samlet har hospitalet indtil videre testet 204 personer.

Derudover skal drive-in-testen suppleres med en mobil klinik, der kan rulle ud til borgere i hele Region Midtjylland. Det er blandt andet tiltænkt dem, der ikke selv kan køre til hospitalet.

- Vi forventer, at der er flere lande, som bliver til risikoområder, og derfor forventer vi at skulle teste mere i den kommende tid, og det prøver vi at imødekomme med rettidig omhu, siger Lars Østergaard.

Risikoområderne, der har særligt mange smittetilfælde, er ifølge Sundhedsstyrelsen Italien, Kina, Iran, Singapore, Sydkorea og Japan.

Der er indtil videre 27 bekræftede smittetilfælde med coronavirus i Danmark og to på Færøerne.

