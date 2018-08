Fem råd til at undgå problemer på havet

* Lær at sejle. Det er bedst at tage dueligheds- eller speedbådsbevis. Vigtigst er, at man ved, hvad man gør, hvis en person ryger over bord.

* Hold grej i orden. En god ide er at gennemgå en fast tjekliste inden hver tur.

* Planlæg turen grundigt. Inden afgang skal man have styr på vind og vejr, ruten man vil tage og forsyninger som brændstof og mad.

* Hav altid en livline til land. Optimalt har man både radio og mobiltelefon ombord. Kald hjælp via Lyngby Radio.

* Brug altid redningsvest. Det er lovpligtigt. Veste bør tjekkes inden hver sejlsæson.

Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd

