Seks ministre er i karantæne efter coronaudbrud på Christiansborg

Tirsdag har fem ministre meddelt, at de må holde sig hjemme efter møde med coronasmittet person.

I alt seks ministre fra S-regeringen er gået i hjemmekarantæne og bliver testet for coronavirus.

Fem af ministrene har tirsdag meddelt, at de er gået i hjemmekarantæne, efter at de har deltaget i et møde med en person, der er smittet med coronavirus.

Det drejer sig om beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, miljøminister Lea Wermelin samt Mogens Jensen, der blandt andet er fødevareminister.

Ingen af dem skriver i deres beskeder på sociale medier, at de oplever symptomer på coronavirus.

Mandag skrev justitsminister Nick Hækkerup (S) på Facebook, at han har symptomer på coronavirus og er blevet testet. Resultatet af testen er endnu ikke offentliggjort.

Partifællen Jeppe Bruus meddelte mandag, at han er blevet testet positiv for coronavirus.

S-folketingsmedlemmet Kasper Sand Kjær har ligeledes sat sig selv i hjemmekarantæne, efter at han har været i kontakt med en smittet person.

Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, meddelte tidligere tirsdag, at han mandag aften blev indlagt på Odense Universitetshospital.

Den tidligere minister har fået konstateret coronavirus, og oven i det er en lungebetændelse stødt til.

Lars Christian Lilleholt modtager derfor medicinsk behandling.

/ritzau/