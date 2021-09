Fem spanske regioner farves grønne i rejsevejledning

Fem regioner i Spanien gøres grønne i Udenrigsministeriets rejsevejledning, der gælder fra lørdag klokken 16.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Der er tale om regionerne Galicien, Navarra, La Rioja, Castilla y León og Extremadura.

Regionerne var tidligere gule. Ud over de fem regioner er Asturien og De Kanariske Øer grønne i Spanien. Resten af landet er gult.

Er et land eller en region grøn i vejledningen, betyder det, at danske rejsende - uanset vaccinationsstatus - kan rejse på ferie uden at skulle testes ved hjemkomsten til Danmark.

Er et land eller en region gult, betyder det, at man fint kan rejse dertil, men at man skal være ekstra forsigtig og tage en test, når man kommer hjem, hvis man ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Normandiet i Frankrig og regionerne Ligurien og Sardinien i Italien farves også grønne i rejsevejledningen.

Udenrigsministeriet oplyser desuden, at indrejserestriktionerne i Norge lempes 25. september klokken 16.

Det betyder, at alle danskere som udgangspunkt kan rejse ind i Norge.

Man skal dog være opmærksom på, at voksne, der er bosat i Region Hovedstaden, skal i karantæne, hvis de ikke er færdigvaccinerede.

Norge har tidligere været skraveret orange for ikkevaccinerede, men gul for vaccinerede eller tidligere smittede.

Hvis lande er skraveret orange, betyder det, at ikke-nødvendige rejser til landet frarådes på grund af betydelige indrejserestriktioner.

/ritzau/